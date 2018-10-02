Соучредитель Microsoft Пол Аллен сообщил на своем сайте во вторник, 2 октября, что снова начал лечение от неходжкинской лимфомы, от которой он излечился в 2009 году.

Соучредитель Microsoft Пол Аллен сообщил на своем сайте во вторник, 2 октября, что снова начал лечение от неходжкинской лимфомы, от которой он излечился в 2009 году.По словам Аллена, врачи уже начали лечение онкологического заболевания и в борьбе с ней настроены на "хорошие результаты". Аллен отметил, что продолжит следить за работой своих компаний, но на время лечения доверит управление ими команде менеджеров.В 1975 году американский предприниматель Пол Аллен совместно с Биллом Гейтсом создал компанию Microsoft, специализирующуюся на разработке программного обеспечения. В частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Widnows, напоминает РИА Новости. В 2018 году в списке журнала Forbes Аллен занял 44 место, его состояние оценивают в 20,5 миллиарда долларов.