70-летний польский писатель Анджей Сапковский, создавший популярный во всем мире фэнтези-цикл Ведьмак, потребовал у авторов одноименной компьютерной игры выплатить ему дополнительные 60 миллионов польских злотых (более одного миллиарда рублей). Сапковский считает себя обманутым.

70-летний польский писатель Анджей Сапковский, создавший популярный во всем мире фэнтези-цикл "Ведьмак", потребовал у авторов одноименной компьютерной игры выплатить ему дополнительные 60 миллионов польских злотых (более одного миллиарда рублей). Сапковский считает себя обманутым, сообщает Variety.Все дело в том, что компьютерная игра по мотивам "Ведьмака", созданная польской компанией CD Projekt Red, стала международным хитом и самым успешным проектом фирмы.Несмотря на то, что в мае 2017 года Сапковский заключил с фирмой легальный контракт, по которому та выплатила ему 40 тысяч злотых (почти 700 тысяч рублей), писатель считает свое вознаграждение недостаточным.Все дело в том, что писатель не верил в успех игры и поэтому решил получить единоразовую выплату вместо процентов с продажи продукта. О чем сейчас Сапковский жалеет.Представители компании опубликовали заявление, в котором отметили, что не хотят ссориться с писателем, однако не считают его требования правомерными.Интересно, что большинство поклонников Сапковского в этой истории встали на сторону разработчиков игр. Читатели пишут, что писатель слишком жаден и сам пошел на невыгодные для себя условия. Некоторые отмечают даже, что Сапковский должен быть благодарен авторам игры за популяризацию своих книг.