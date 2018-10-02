США могут при необходимости обезвреживать российские ракеты, которые, по их мнению, разрабатываются в нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

США могут при необходимости обезвреживать российские ракеты, которые, по их мнению, разрабатываются в нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.Ранее руководитель НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его организация обвиняет Россию в нарушении положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, призывает ее к открытости и прозрачности.Хатчисон подчеркнула, что США зафиксировали многочисленные нарушения со стороны РФ, и отметила ее страна готова пойти на уничтожение российских ракет, которые могут достичь европейских стран НАТО или Канаду с американской Аляской.Она отметила, что необходимо продолжать давление на Москву, чтобы она прекратила нарушать договор РСМД и села за стол переговоров.В ответ официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова удивилась тону Хатчисон."Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана, так называемые дипломаты, ведут себя агрессивно и деструктивно?", — отметила Захарова, пообещав, что российские военные дадут развернутый ответ на обвинения в нарушении договора.В последние годы Россия и Америка регулярно обвиняют друг друга в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который был подписан 8 декабря 1987 года.В итоге под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. Договор имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.