Штаты готовы
уничтожить российские ракеты, которые Москва якобы отказывается ликвидировать
сама. Воинственное заявление прозвучало из уст женщины, посла США в НАТО Кей
Бейли Хатчисон.
Штаты готовы
уничтожить российские ракеты, которые Москва якобы отказывается ликвидировать
сама. Воинственное заявление прозвучало из уст женщины, посла США в НАТО Кей
Бейли Хатчисон.
Дипломат
заявила, что ее страна может нанести удар по России, если Москва продолжит разработку
систем среднего радиуса действия. Стоит напомнить, что наша страна всегда
отрицала сам факт проведения таких работ, однако в США считают, что такое
оружие у России появится в ближайшее время.
Месяц
назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил,
что Москва готова обсуждать претензии США по договорам о сокращении
наступательных вооружений (СНВ-3) и о ликвидации ракет средней и малой
дальности.
Напомним, что договор
о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и
Рональдом Рейганом в 1987 году. Согласно документу, Москва и Вашингтон
обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного
базирования средней и малой дальности. Также стороны отказались от
производства, испытаний и развертывания таких ракет в будущем.
К
июню 1991 года договор был полностью выполнен. При этом Москва уничтожила на
тысячу ракет больше, чем Вашингтон: 1846 против 846 пусковых комплексов.
Удивительно, что подобные заявления о возможности нанесения
удара по России делают люди, от которых
мало зависит принятие такого рода решений. Посоветовалась ли госпожа посол
предварительно с президентом или хотя бы министром обороны, неизвестно. Но, в
любом случае, после таких слов Россия должна дать ответ Америке.