Штаты готовы уничтожить российские ракеты, которые Москва якобы отказывается ликвидировать сама. Воинственное заявление прозвучало из уст женщины, посла США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Штаты готовыуничтожить российские ракеты, которые Москва якобы отказывается ликвидироватьсама. Воинственное заявление прозвучало из уст женщины, посла США в НАТО КейБейли Хатчисон.Дипломатзаявила, что ее страна может нанести удар по России, если Москва продолжит разработкусистем среднего радиуса действия. Стоит напомнить, что наша страна всегдаотрицала сам факт проведения таких работ, однако в США считают, что такоеоружие у России появится в ближайшее время.Месяцназад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил,что Москва готова обсуждать претензии США по договорам о сокращениинаступательных вооружений (СНВ-3) и о ликвидации ракет средней и малойдальности.Напомним, что договоро ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым иРональдом Рейганом в 1987 году. Согласно документу, Москва и Вашингтонобязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземногобазирования средней и малой дальности. Также стороны отказались отпроизводства, испытаний и развертывания таких ракет в будущем.июню 1991 года договор был полностью выполнен. При этом Москва уничтожила натысячу ракет больше, чем Вашингтон: 1846 против 846 пусковых комплексов.Удивительно, что подобные заявления о возможности нанесенияудара по России делают люди, от которыхмало зависит принятие такого рода решений. Посоветовалась ли госпожа посолпредварительно с президентом или хотя бы министром обороны, неизвестно. Но, влюбом случае, после таких слов Россия должна дать ответ Америке.