Раскол в семье Ани Лорак продолжает будоражить воображение фанатов и общественности. Заинтересованные люди строят догадки, что происходит в личной жизни артистки.

Раскол в семье Ани Лорак продолжает будоражить воображение фанатов и общественности. Заинтересованные люди строят догадки, что происходит в личной жизни артистки.Семья Ани Лорак казалась для посторонних идеальной до тех пор, пока в Сети не появилось видео, на котором муж певицы Мурат нежно обнимает некую темноволосую женщину в караоке-баре. Причем совершенно не скрываясь от любопытных глаз. Разразился скандал.Несмотря на то, что Мурат называет Ани своей единственной и бесконечной любовью, а сама артистка упорно отмалчивается, в Сети то и дело появляется информация о том, что происходит в их семейной жизни. Откровенничают люди из ближайшего окружения плюс делятся сенсационными данными нумерологи, астрологи и прочие экстрасенсы.Так, нумеролог Ольга Перцева убеждена, что Ани Лорак оказывала моральное давление на пассивного мужа. "Каролина регулярно его шантажировала расставанием, возможно, в некоторых случаях указывала на дверь, что никак недопустимо для восточного мужчины. Ее матрица содержит "программу разрыва", а его матрица в целом не ориентируется на отношения. Он всегда жил по принципу "Есть женщина – хорошо, нет – тоже хорошо", – цитирует специалиста .Перцева высказала мнение, что все бы так и длилось, однако семейная жизнь Мурата могла измениться под воздействием некой другой женщины. "Долгие годы пару удерживала вместе именно энергетическая зависимость Мурата от Каролины, но так как он в целом человек, склонный к таким зависимостям, то в его поле могла появиться более сильная самка, с сильным сектором "энергия" и переключить внимание на себя", – рассказала нумеролог.Специалист уверена, что если измена имела место быть, то Ани Лорак не сможет ее принять, простить и забыть, потому что в ней силен сектор "память".