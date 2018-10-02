Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов завел личную страницу в социальной сети Instagram. Однако вести официальный аккаунт российского специалиста будет не сам наставник, а представители его персонального сайта.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов завел личную страницу в социальной сети Instagram. Однако вести официальный аккаунт российского специалиста будет не сам наставник, а представители его персонального сайта."Приветствуем вас в официальном Instagram-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями, – говорится в первой публикации тренера. – Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 2 Окт 2018 в 12:59 PDTНапомним, Черчесов является наставником российской сборной с августа 2016 года. За время руководства национальной командой по футболу он добился рекордного достижения – четвертьфинала чемпионата мира, в котором Россия уступила команде Хорватии.