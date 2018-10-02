Судно Севастополь, которое задержали в Южной Корее, никогда не было в Корейской Народно-Демократической Республике и не нарушало санкций в отношении Пхеньяна.

Судно "Севастополь", которое задержали в Южной Корее, никогда не было в Корейской Народно-Демократической Республике и не нарушало санкций в отношении Пхеньяна. Об этом заявил российский консул Роман Быков. По его словам, все точки над i должны быть расставлены уже сегодня.Ранее официальный Сеул запретил российскому судну выход из порта Пусан. Компания — владелец этого сухогруза попала под ограничительные меры США: ее заподозрили в том, что она якобы поставляла топливо в Северную Корею в обход санкций.На борту "Севастополя" сейчас находятся 14 членов экипажа, передает телеканал "Россия 24". По данным дипломатов, с ними все в порядке.