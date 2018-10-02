Новый закон уже вступил в силу
Новый закон уже вступил в силу
На первом же заседании, которое прошло 28 сентября, ЗакСобрание Владимирской области ограничило права нового губернатора. Владимиру Сипягину не разрешили единолично назначать вице-губернаторов.
Согласовывать их ему придется с депутатами ЗС, в котором в большинстве своем сидят члены партии «Единая Россия».
Следом за решением областного парламента пока еще действующая глава региона Светлана Орлова
утвердила новые поправки в Устав Владимирской области. Закон уже вступил в силу.
Светлана Орлова
могла не подписывать спорный законопроект и дождаться инаугурации нового губернатора, которая пройдет уже через неделю. Теперь же Владимиру Сипягину предстоит либо согласиться с решением ЗакСобрания, либо оспорить поправки с помощью суда.