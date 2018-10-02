Российский теннисист Андрей Рублев успешно стартовал на турнире в китайском Пекине, призовой фонд которого составляет около 3, 5 миллионов долларов. В матче первого круга россиянин праздновал победу над португальским соперником Жоау Соузой.

Российский теннисист Андрей Рублев успешно стартовал на турнире в китайском Пекине, призовой фонд которого составляет около 3, 5 миллионов долларов. В матче первого круга россиянин праздновал победу над португальским соперником Жоау Соузой.Являющийся 68-й ракеткой мира Рублев обыграл португальца в двух сетах со счетом 6:0, 6:4. Игра продолжалась 1 час 7 минут. В следующем круге соперником россиянина станет победитель пары Фабио Фоньини (Италия) – Раду Албот (Молдавия).Турнир завершится седьмого октября.