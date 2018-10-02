Главный тренер французского Монако Леонарду Жардим в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии заявил, что российский полузащитник Александр Головин примет участие в игре.

Главный тренер французского "Монако" Леонарду Жардим в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" заявил, что российский полузащитник Александр Головин примет участие в игре."Головин является высококлассным футболистом, — сказал специалист на предматчевой пресс-конференции, слова которого приводит официальный Twitter клуба. – Он хорошо проводил тренировки в течение десяти дней и будет играть против "Боруссии".Напомним, что встреча в Дортмунде может стать для 22-летнего Головина первым еврокубковым матчем за свой новый клуб. Ранее полузащитник принял участие в трех играх чемпионата Франции.