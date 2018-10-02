Форвард питерского Зенита Александр Кокорин, который пропустил концовку прошлого сезона и начало нынешнего из-за серьезной травмы, может сменить клубную прописку: экс-нападающим сборной России интересуется турецкий Бешикташ.

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин, который пропустил концовку прошлого сезона и начало нынешнего из-за серьезной травмы, может сменить клубную прописку: экс-нападающим сборной России интересуется турецкий "Бешикташ".Главный тренер клуба из Стамбула Шенол Гюнеш весьма впечатлен игрой Кокорина и, по сообщению турецкого портала yenicaggazetesi.com.tr, сообщил руководству "Бешикташа" о желании видеть голеадора в своей команде.При этом эксперты полагают, что россиянин может рассматриваться в качестве замены экс-нападающему стамбульской команды Дженку Тосуну, перешедшему в английский "Эвертон" в начале нынешнего календарного года.