Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия могла разместить на полуострове ядерное оружие. Он обвинил нашу страну в том, что она превратила Крым в свою военную базу.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил,что Россия могла разместить на полуострове ядерное оружие. Он обвинил нашустрану в том, что она превратила Крым в свою военную базу.Глава МИД Украины уверен,что с территории полуострова российские власти поставляют военную технику вСирию. По словам Климкина, внешнеполитическое ведомство подготовит проектрезолюции Генассамблеи ООН по поводу милитаризации Крыма."Сейчас Крымпревратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованныеподозрения, что там может быть ядерное оружие", – цитирует украинского министрателеканал . При этом он добавил, что на полуострове, как минимум,есть инфраструктура для ядерного оружия.Ранее экс-замминистрачрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша назвал Крымский мострискованным объектом Путина. Он заявил, что центральная часть сооруженияявляется самой уязвимой, и она будет наиболее подвержена всевозможнымиспытаниям на прочность.Напомним,автомобильную часть Крымского моста официально открыл 15 мая этого годапрезидент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив зарулем КамАЗа. Сейчас продолжается возведение железнодорожной части переправы,она будет открыта в конце 2019 года.