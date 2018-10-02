Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово разыскивают пропавшего без вести Закуева Владимира Мирзабековича, 09.07.1961 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово разыскивают пропавшего без вести Закуева Владимира Мирзабековича, 09.07.1961 года рождения, уроженца Курской области, место нахождение которого неизвестно с 26 мая 2018 года.Приметы: возраст 57 лет, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, на лице носит бороду и усы, лицо прямоугольное смуглое, лоб средний вертикальный, брови прямые, глаза серо-голубые, нос средний прямой, губы средней толщины, в ротовой полости 2 зуба спереди сверху, на спине присутствуют мелкие родинки, ходит медленно, сутулится.Был одет: вязаная шапка, хлопчатобумажная ветровка, коричневая футболка, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам (495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)304-97-04, 8(495)304-97-05 в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73