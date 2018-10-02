Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вернулась из декретного
отпуска. Супруга принца Уильяма совершила первый официальный визит с момента
рождения ее третьего ребенка Луи.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вернулась из декретного
отпуска. Супруга принца Уильяма совершила первый официальный визит с момента
рождения ее третьего ребенка Луи.
Кейт посетила Лесную школу Sayers Croft Forest School в
парке дикой природы Paddington Recreation Ground в Лондоне. Мероприятие
организовано, чтобы привить детям любовь к природе и окружающей среде.
Герцогиня присоединилась к занятиям, прослушала лекцию от
инструкторов и познакомилась с учениками. После Кейт прогулялась с детьми по окрестному лесу.
Миддлтон была облачена в серый свитер поверх рубашки, тонкую куртку, джинсы и высокие
сапоги. Поклонники отметили, что супруга принца выглядела необычно даже в повседневной
одежде.
На следующей неделе Миддлтон планирует выступить на
благотворительном вечере в честь Всемирного дня психического здоровья. Также монаршая
особа приглашена на свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в Виндзоре. Об этом сообщает Express.co.uk.
Напомним, что в конце апреля 2018 года Миддлтон стала матерью
в третий раз. Герцогиня подарила мужу сына Луи Артура Чарльза. Примечательно,
что этот отпуск по беременности и родам был значительно длиннее, чем
предыдущие. К примеру, после рождения принца Джорджа в 2013 году Миддлтон
вернулась к светским выходам всего через шесть недель, а в 2015 году после
появления малышки Шарлотты Кейт восстанавливалась четыре месяца.
Кейт не хотела выходить из декрета до рождения своего
племянника, чтобы помогать сестре Пиппе справляться с малышом, так как та
впервые познает радость материнства. Однако сидеть без дела ей уже опостылело. Супруг Кейт – принц Уильям рассказал журналистам, что она сходит с ума от
гнева, пока он катается по разным странам и проводит время вдали от семьи. Миддлтон очень хочется вырваться из дворцовых стен.