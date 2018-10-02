Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вернулась из декретного отпуска. Супруга принца Уильяма совершила первый официальный визит с момента рождения ее третьего ребенка Луи.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вернулась из декретногоотпуска. Супруга принца Уильяма совершила первый официальный визит с моментарождения ее третьего ребенка Луи.Кейт посетила Лесную школу Sayers Croft Forest School впарке дикой природы Paddington Recreation Ground в Лондоне. Мероприятиеорганизовано, чтобы привить детям любовь к природе и окружающей среде.Герцогиня присоединилась к занятиям, прослушала лекцию отинструкторов и познакомилась с учениками. После Кейт прогулялась с детьми по окрестному лесу.Миддлтон была облачена в серый свитер поверх рубашки, тонкую куртку, джинсы и высокиесапоги. Поклонники отметили, что супруга принца выглядела необычно даже в повседневнойодежде.На следующей неделе Миддлтон планирует выступить наблаготворительном вечере в честь Всемирного дня психического здоровья. Также монаршаяособа приглашена на свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в Виндзоре. Об этом сообщает Express.co.uk.Напомним, что в конце апреля 2018 года Миддлтон стала матерьюв третий раз. Герцогиня подарила мужу сына Луи Артура Чарльза. Примечательно,что этот отпуск по беременности и родам был значительно длиннее, чемпредыдущие. К примеру, после рождения принца Джорджа в 2013 году Миддлтонвернулась к светским выходам всего через шесть недель, а в 2015 году послепоявления малышки Шарлотты Кейт восстанавливалась четыре месяца.Кейт не хотела выходить из декрета до рождения своегоплемянника, чтобы помогать сестре Пиппе справляться с малышом, так как тавпервые познает радость материнства. Однако сидеть без дела ей уже опостылело. Супруг Кейт – принц Уильям рассказал журналистам, что она сходит с ума отгнева, пока он катается по разным странам и проводит время вдали от семьи. Миддлтон очень хочется вырваться из дворцовых стен.