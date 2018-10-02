Водитель не справился с управлением во время обгона
Водитель не справился с управлением во время обгона
На трассе «Александров-Бакшеево» произошла авария с большегрузом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
На 12 километре трассы водитель «КамАЗа» не справился с управлением в попытке обогнать другой автомобиль.
Машина перевернулась, и водитель не мог выбраться из салона самостоятельно. Спасатели произвели деблокировку, чтобы достать пострадавшего.
В результате ДТП он получил различные травмы и был госпитализирован.