Водитель не справился с управлением во время обгона

Водитель не справился с управлением во время обгонаНа трассе «Александров-Бакшеево» произошла авария с большегрузом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.На 12 километре трассы водитель «КамАЗа» не справился с управлением в попытке обогнать другой автомобиль.Машина перевернулась, и водитель не мог выбраться из салона самостоятельно. Спасатели произвели деблокировку, чтобы достать пострадавшего.В результате ДТП он получил различные травмы и был госпитализирован.