В студенческом общежитии бельгийского Кортрейка совершено двойное убийство. Одной из жертв, предположительно, является 20-летняя гражданка России. Другая жертва — выходец из Афганистана. Известно, что подозреваемый — выходец из Ирана 1988 года рождения — уже задержан. Его мотивы выясняет полиция.

В студенческом общежитии бельгийского Кортрейка совершено двойное убийство. Одной из жертв, предположительно, является 20-летняя гражданка России. Другая жертва — выходец из Афганистана.Как отмечает РИА Новости со ссылкой на La Libre, убийство было совершено вечером в понедельник в общежитии, которое расположено в центре города​​​. На телах убитых обнаружены следы ударов ножом.Известно, что подозреваемый — выходец из Ирана 1988 года рождения — уже задержан. Его мотивы выясняет полиция.