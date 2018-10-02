Вечером в понедельник, 1 октября, в городе Усолье-Сибирское Иркутской области произошло ДТП, в результате которого погиб 13-летний подросток.

Вечером в понедельник, 1 октября, в городе Усолье-Сибирское Иркутской области произошло ДТП, в результате которого погиб 13-летний подросток. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД региона.Как уточняется, около 21:00 по местному времени на улице Магистральной 60-летний водитель на автомобиле Toyota Crown, выехав на встречную полосу движения, сбил велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части.В результате ДТП подросток получил травмы, не совместимые с жизнью, передает агентство "Интерфакс". По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.