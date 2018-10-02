На Украине озвучили очередной план покорения Донбасса. По словам кандидата в президенты Незалежной
Инны Богуславской, Киев даст противникам Украины два месяца, чтобы
покинуть регион. В противном случае, заявила она, в Донбассе начнется
мясорубка.
На Украине озвучили очередной план покорения Донбасса. По словам кандидата в президенты Незалежной
Инны Богуславской, Киев даст противникам Украины два месяца, чтобы
покинуть регион. В противном случае, заявила она, в Донбассе начнется
"мясорубка".
Первое,
что нужно для осуществления плана – ввести в Донбасс миротворцев ООН,
полагает Богуславская. При этом в составе этих сил, по ее словам, не
должно быть ни одного представителя Москвы. Разместиться контингент
голубых касок должен на российско-украинской границе, подчеркнула кандидат в президенты Незалежной в эфире канала Politeka Online.
После
этого Киев даст два месяца тем, кто захочет уехать из региона.
Параллельно с этим Богуславская собирается проводить чистки тех, кто
занимал государственные посты в Донецкой и Луганской народных
республиках. Тех, кто не успеет покинуть Донбасс, ждет мясорубка,
заявила политик.
Помимо
нарастания градуса воинственной риторики в отношении непризнанных
республик, Украина продолжает наращивать армейский контингент на линии
разграничения. Как сообщают наблюдатели ОБСЕ, Киев доставил в Донбасс
зенитно-ракетные комплексы "Бук". Как говорится в сообщении миссии,
обнаружить установки удалось благодаря беспилотникам.
Вполне
возможно, что стоит ожидать очередной кровавой провокации вроде той,
которая произошла в небе над Донбассом в июле 2014 года. После
уничтожения малазийского "Боинга" Украина начала массированную атаку на
позиции ополченцев. Нельзя исключать, что Киев вновь попытается
провернуть такой фокус.