На Украине озвучили очередной план покорения Донбасса. По словам кандидата в президенты Незалежной Инны Богуславской, Киев даст противникам Украины два месяца, чтобы покинуть регион. В противном случае, заявила она, в Донбассе начнется мясорубка.

На Украине озвучили очередной план покорения Донбасса. По словам кандидата в президенты НезалежнойИнны Богуславской, Киев даст противникам Украины два месяца, чтобыпокинуть регион. В противном случае, заявила она, в Донбассе начнется"мясорубка".Первое,что нужно для осуществления плана – ввести в Донбасс миротворцев ООН,полагает Богуславская. При этом в составе этих сил, по ее словам, недолжно быть ни одного представителя Москвы. Разместиться контингентголубых касок должен на российско-украинской границе, подчеркнула кандидат в президенты Незалежной в эфире канала Politeka Online.Послеэтого Киев даст два месяца тем, кто захочет уехать из региона.Параллельно с этим Богуславская собирается проводить чистки тех, ктозанимал государственные посты в Донецкой и Луганской народныхреспубликах. Тех, кто не успеет покинуть Донбасс, ждет мясорубка,заявила политик.Помимонарастания градуса воинственной риторики в отношении непризнанныхреспублик, Украина продолжает наращивать армейский контингент на линииразграничения. Как сообщают наблюдатели ОБСЕ, Киев доставил в Донбассзенитно-ракетные комплексы "Бук". Как говорится в сообщении миссии,обнаружить установки удалось благодаря беспилотникам.Вполневозможно, что стоит ожидать очередной кровавой провокации вроде той,которая произошла в небе над Донбассом в июле 2014 года. Послеуничтожения малазийского "Боинга" Украина начала массированную атаку напозиции ополченцев. Нельзя исключать, что Киев вновь попытаетсяпровернуть такой фокус.