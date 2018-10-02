Местные жители обратили внимание на их подозрительные действия

Местные жители обратили внимание на их подозрительные действияВ конце сентября в поселке Новый Ковровского района местные жители обратили внимание на трех неизвестных мужчин, которые загружали кровлю для крыши себе в машину. Инцидент происходил на животноводческой ферме.Свидетели происходящего сообщили о краже в отдел вневедомственной охраны. Сотрудники ЧОПа сразу же приехали на место преступления, где и застали воришек. Мужчины попытались убежать, но одного из злоумышленников удалось поймать. Им оказался 43-летний житель Коврова. Его передали группе следователей.Сотрудники полиции устанавливают личность двух других мужчин.