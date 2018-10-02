Партия составила рейтинг оценки деятельности глав регионов
Партия составила рейтинг оценки деятельности глав регионов
Аналитический центр ЛДПР подвел итоги года в номинации «Худшие губернаторы страны». После оценки деятельности глав регионов был .
Самым худшим губернатором, по мнению ЛДПР, стала Светлана Орлова
, 5 лет руководившая администрацией Владимирской области.
На втором месте оказался губернатор Липецкой области Олег Королёв, на третьем – экс-глава Хакасии Виктор Зимин.
При составлении рейтинга аналитики опирались не только на экономические показатели, но и на общественное мнение. Рассуждая о деятельности Светланы Орловой, либерал-демократы особо отметили последний подписанный ею закон, ограничивающий права нового губернатора.
В ЛДПР сообщили, что хотят попросить у Счетной палаты провести тщательную проверку.
«Мы будем требовать, чтобы федеральная Счётная палата и Счётная палата Владимирской области провели глубокую тщательную проверку и составили полную картину того огромного ущерба, который понес регион в результате деятельности команды Орловой. Надеемся, что бывшая губернаторша заслуженно предстанет перед судом», - говорится в сообщении партии.