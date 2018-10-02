Злоумышленник схватил ящик для пожертвований и убежал

Злоумышленник схватил ящик для пожертвований и убежалВ Муромском районе 34-летнего мужчину подозревают в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следствие установило, что в магазине одного из сел района подозреваемый уговаривал продавца дать ему алкоголь взаймы. Однако получил категоричный отказ. Разозлившись, злоумышленник схватил урну для пожертвований и убежал. Продавец сразу же сообщила об инциденте в полицию.Найти воришку смогли быстро. Им оказался неоднократно судимый за различные кражи местный житель. Он во всем признался, рассказав, что ящик для пожертвований выбросил, а деньги уже потратил.Расследование уголовного дела продолжается.