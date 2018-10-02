Помните, что садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу безопасность всех участников дорожного движения.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя села Кишлеево Собинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Мотоцикл марки «Урал» под управлением мужчины был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Собинскому району на одной из улиц поселка Ставрово в конце августа текущего года. Местный житель управлял транспортным средством находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты проведенного освидетельствования.В ходе проверки документов сотрудники полиции установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. Свою вину нарушитель отрицать не стал.Напоминаем, что санкцией ст. 264. 1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы.