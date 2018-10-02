Свернуть с шумной улицы и прогуляться в тени вьющихся растений, отдохнуть на скамейке, полюбоваться арт-объектами со смотровой площадки: от Ленинского проспекта до Парка Горького теперь ведет новый пешеходный маршрут. Проложить его предлагали еще при основании парка. Как спустя почти век осуществили замысел?

Свернуть с шумной улицы и прогуляться в тени вьющихся растений, отдохнуть на скамейке, полюбоваться арт-объектами со смотровой площадки: от Ленинского проспекта до Парка Горького теперь ведет новый пешеходный маршрут. Проложить его предлагали еще при основании парка. Как спустя почти век осуществили замысел?Идею сделать сквозной проход от Ленинского проспекта до Парка Горького еще в 1928 году высказали архитекторы Алексей Щусев и Александр Власов. Реализовать замысел удалось лишь 90 лет спустя. Здесь появился не просто новый вход в парк, а еще одна современная комфортная пешеходная зона.Уже установлены скамейки и клумбы, широкая прогулочная зона выложена плиткой, а спуск в Парк Горького оформлен в виде каскадного амфитеатра. 36 ступеней — и вы на месте. Параллельно с парадной лестницей проходит широкий зигзагообразный пандус.- Хорошо, в архитектуре оно вписалось здорово. Но я вообще люблю современные эти штучки, мне нравится. Я думаю, что когда это все закончится, оно будет хорошим дополнением.- Наверное, будет удобно, потому что можно дойти до "Октябрьской" быстро, и выглядит приятно.- Мне кажется, летом тут будет хорошо.Вход в парк со стороны Ленинского проспекта какое-то время работал — это было сразу после войны. Тогда посещение ЦПКиО было платным. Нужно было содержать кассы и прочую инфраструктуру. Денег на это не хватало, и вход оказался заброшенным. В 60-е здесь выросли нелегальные постройки, а еще прошлой зимой это место напоминало скорее промзону."Снесены все здания, которые до этого были здесь построены, времен 50-60-х годов. Было выполнено благоустройство, мощение и озеленение, в осенний период будет еще порядка 30 деревьев посажено, кустарники", — рассказал представитель подрядной организации Леонид Данчук.Длина нового пешеходного маршрута — 300 метров. Он проходит между зданиями Института стали и сплавов и Первой Градской больницы. В начале установлен большой навес — пергола. По замыслу архитекторов, летом он будет увит растениями, что позволит прогуливаться в тени. Это вход в парк будет удобен тем, кто держит путь в музей "Гараж"."Конечно, это дополнительный трафик людей, которым не надо идти в обход, в центральный вход. Они спокойно сюда проходят, здесь еще дополнительно смотровая площадка сделана, где ты можешь видеть парк, как на ладони", — говорит директор ЦПКиО имени Горького Марина Люльчук.Сейчас рабочие, что называется, наводят последний лоск: моют, достилают газоны, проводят косметические работы. Но маршрут уже открыт для пешеходов. Полностью завершить реконструкцию планируют в конце этой недели.