Из квартиры изъяты предметы, схожие с пистолетом «МР–317», и магазин к нему, револьвером «Айсберг», револьвером «Наган–С», двумя пистолетами «МР–645К», составными частями от различного оружия...

Сотрудниками Московского уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ФСБ России задержан житель столицы, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в одном из домов на улице Академика Волгина проведено обследование квартиры по месту жительства 62-летнего москвича. В результате изъяты предметы, схожие с пистолетом «МР–317», и магазин к нему, револьвером «Айсберг», револьвером «Наган–С», двумя пистолетами «МР–645К», составными частями от различного оружия, а также восемь банок предположительно с порохом и 278 штук предметов, схожих с боеприпасами.Исследованием установлено, что 100 патронов из числа изъятого изготовлены промышленным способом, являются стандартными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Три патрона из общего числа представленных пригодны для стрельбы.Изъятое оружие, его составные части, порох и 178 боеприпасов направлены на экспертизу.Отделением дознания ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56