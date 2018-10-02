В Пугачеве сотрудник исправительного учреждения задержан за незаконный оборот наркотических средств. Начальник отряда договорился с одним из осужденных, что передаст ему запрещенные вещества за 50 тысяч рублей. Выполнить свое обещание он не смог, поскольку был задержан.

В Пугачеве сотрудник исправительного учреждения задержан за незаконный оборот наркотических средств.Начальник отряда договорился с одним из осужденных, что передаст ему запрещенные вещества за 50 тысяч рублей. Выполнить свое обещание он не смог, поскольку был задержан.Момент задержания сотрудника колонии попал на видео. Мужчина признал, что в правом кармане его штанов находится запрещенный предмет, однако что он собой представляет, сообщить затруднился.В кармане оказалась коробка с 80 граммами наркотиков, что составляет, согласно информации СКР "крупный размер". В настоящее время 24-летнему задержанному предъявлены соответствующие обвинения, а следственные действия по сбору и закреплению доказательств продолжаются.