В шведском городе Мальме откроют музей наиболее мерзкой еды разных народов мира. Посетители самопровозглашенной отвратительной выставки смогут полюбоваться на сыр с личинками из Сардинии, тухлое мясо акулы из Исландии и на другие сомнительные деликатесы.

В шведском городе Мальме откроют музей наиболее мерзкой еды разных народов мира. Посетители самопровозглашенной отвратительной выставки смогут полюбоваться на сыр с личинками из Сардинии, тухлое мясо акулы из Исландии и на другие сомнительные деликатесы, сообщает Independent.Экспонаты необычного музея будут выставлены в специальных закрытых колбах, которые предотвращают распространение неприятных запахов.Среди прочего, посетителям продемонстрируют квашеную сельдь с "ядерным" ароматом, жареную морскую свинку, бычьи гениталии, а также знаменитый южноазиатский фрукт дуриан, который запрещено возить в общественном транспорте из-за жуткого запаха, который он источает."Для меня самый жуткий из всех представленных на выставке – это аромат квашеной сельди", — признался организатор экспозиции Сэмюэль Уэст. Швед добавил, что его однажды выгнали из офиса, куда он имел неосторожность принести экспонат.Выставленные в колбах продукты будут менять каждые два дня, чтобы они сохраняли товарный вид."Суть выставки в том, чтобы люди пересмотрели свои понятия об отвратительном. Ведь когда-то нам придется переходить на новые источники белка, например, на насекомых", — заявил Уэст.Музей отвратительной еды будет работать в Мальме до января 2019 года.