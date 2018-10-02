В ее смерти обвинили владельца ветхого строения

В ее смерти обвинили владельца ветхого строенияЖителя Владимира признали виновным в смерти 6-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СледКома.Следствие установило, что в 2009 году в селе Бабаево Собинского района в частном доме произошел пожар, огонь уничтожил все. На земельном участке осталась лишь часть кирпичной кладки, обуглившийся сруб и разваливающийся гараж.Владелец участка заметил, что одна из стен гаража наклонилась в сторону. Мужчина понимал, что ненадежное строение опасно и в любой момент может обрушиться, но для исправления ситуации ничего не сделал.Его сосед не раз говорил обвиняемому, что на участок часто прибегали дети. Местные подростки заходили нарвать яблок.В мае этого года произошла трагедия. 6-летняя девочка пришла на участок и полезла внутрь покосившегося строения. В этот момент аварийный гараж обрушился прямо на ребенка. Малышка погибла на месте.Владелец участка признал свою вину. Мужчина думал, что гараж развалится сам еще зимой под тяжестью снега, но этого не случилось. После этого обвиняемый был уверен, что и летом строение выстоит.Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на один год с ежемесячным удержанием 10 процентов от заработной платы в доход государства.