В Стамбуле в районе Бакыркёй автомобиль наехал на пешеходов. Пострадали как минимум пять человек. По словам очевидцев происшествия, причиной агрессивного поведения водителя стала его ссора со спутницей. Прохожие попытались вмешаться и успокоить вышедшего из себя мужчину, но он стал еще агрессивнее.

В Стамбуле в районе Бакыркёй автомобиль наехал на пешеходов, а затем скрылся. Пострадали как минимум пять человек, сообщает турецкий телеканал NTV.BAKIRKÖY'DE DEHŞETİstanbul'da 5 kişiyi aracıyla ezerek yaralayan şehir magandası gözaltında https://t.co/bWeLoJJZbd pic.twitter.com/lAtUPk40e7— NTV (@ntv) 2. Oktober 2018Пострадавшие были срочно госпитализированы, а вскоре полиция задержала и водителя автомобиля, сообщает РИА Новости.По словам очевидцев происшествия, причиной агрессивного поведения водителя стала его ссора со спутницей.Прохожие попытались вмешаться и успокоить вышедшего из себя мужчину, но он стал еще агрессивнее и начал ездить по тротуару, сбивая прохожих.