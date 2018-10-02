Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2018» осуществлялось в период с 17 по 25 сентября 2018 года в целях стабилизации миграционной ситуации...

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2018» осуществлялось в период с 17 по 25 сентября 2018 года в целях стабилизации миграционной ситуации, выявления и пресечения каналов незаконной миграции на территории города Москвы.В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018» осуществлена проверка мест пребывания, трудовой деятельности и концентрации иностранных граждан и лиц без гражданства с целью выявления иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, а также иных нарушений.В рамках мероприятия проверено 58265 объектов, из которых 38200 квартир, 1005 гостиниц, 776 общежитий, 1153 хостела и 450 промышленных зон.По результатам проверочных мероприятий выявлено 297 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. По всем фактам возбуждены уголовные дела.Подразделениями ГУ МВД России по г. Москве пресечено около 10 тысяч административных правонарушений миграционного законодательства. По результатам рассмотрения административных материалов в судах приняты решения о выдворении 1505 правонарушителей.При рассмотрении дел об административных правонарушениях миграционного законодательства наложено административных штрафов на общую сумму более 78 млн рублей.Первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018» проходил в период с 15 по 23 мая 2018 года.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве