Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 417 человек, которых подозревают в экономических преступлениях. Первые полицейские рейды начались утром во вторник, 2 октября: кадры операции показал телеканал Хабертюрк.

Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 417 человек, которых подозревают в экономических преступлениях. Первые полицейские рейды начались утром во вторник, 2 октября: кадры операции показал телеканал "Хабертюрк".Этих людей подозревают в отмывании денег, а также действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Объем переведенных за границу нарушителями средств превышает 400 миллионов долларов.Телеканал CNN Turk сообщает в Twitter, что речь идет об отправке денег иранцам, находящимся в США.MASAK ve Mali Polis'ten para aklama operasyonu: ABD'deki İranlılara para gönderen 417 kişi için gözaltı kararı https://t.co/qkuC8lidem pic.twitter.com/A9QQjLhNjw— CNN TÜRK (@cnnturk) 2 октября 2018 г.При этом телеканал ссылается на заявление турецкого Совета по расследованию финансовых преступлений.