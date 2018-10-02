Найдены тела двух погибших при крушении вертолета Robinson R44, который упал в реку Витим недалеко от города Бодайбо Иркутской области. Тело механика подняли на поверхность, тело пилота еще находится на дне в кабине.

В реке Витим найдены тела двух погибших при крушении вертолета.Robinson R44 упал недалеко от города Бодайбо Иркутской области 1 октября. На его борту находились два человека — пилот и работник артели. По предварительным данным, вертолет задел линию электропередачи и рухнул в реку.Поиски вертолета "Робинсон" были возобновлены утром 2 октября, к работам подключились водолазы. Как сообщил ТАСС мэр Бодайбо Евгений Юмашев, тело механика подняли на поверхность, тело пилота еще находится на дне в кабине вертолета.Вертолет принадлежал ЗАО "Артель старателей "Витим", которая занимается добычей золота в Бодайбинском районе. СК и транспортная прокуратура начали доследственные проверки по факту ЧП.