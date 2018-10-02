Матильда Шнурова развелась с лидером группировки Ленинград Сергеем Шнуровым. Женщина дала первое интервью после того, как обрела новый статус.

Матильда Шнурова развелась с лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Женщина дала первое интервью после того, как обрела новый статус.Матильда Шнурова развелась и легко поделила имущество с Сергеем. По ее словам, она осталась с рестораном "Кококо" и балетной студией "Айседора". А еще Матильда решила не менять фамилию. "Зачем мне вся эта бумажная волокита? " – задала риторический вопрос Шнурова.Матильда поблагодарила всех заинтересованных в теплых словах и поддержке, которые не рассчитывала получить. А еще она попросила не интерпретировать ее развод как-то однозначно, потому что причин много. "Жизнь – очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос "что случилось?" я не могу", – призналась Матильда.Проанализировав 11 лет совместной жизни, Шнурова сделала вывод, что они с Сергеем прошли разные стадии и изменили друг друга, причем в лучшую сторону. "Совместная жизнь с Сергеем Шнуровым – это опыт духовного роста и самопознания, испытание смирением и терпением, безоговорочной любовью. Мы "прокачивали" этот навык – учились любить безусловно. Правда, я думаю, если Сергей прочитает такие строчки, он возмутится", – цитирует Матильду Esquire. Шнурова убеждена, что никто не рад расставанию.Матильда не страдает от одиночества. Более того, она считает, что оно мнимое. "Это всего лишь эмоции. Это страх: вдруг все от меня отвернутся навсегда? Каждому из нас обязательно кто-то нужен. Только не надо искать донора", – отметила Матильда.В заключение Шнурова высказала мнение о таланте быть женщиной: "Это не терять доброту, нежность, тепло. Женская природа – немножко одомашнить дикого, неподатливого, обогреть его. Нет ничего хуже холодной женщины".