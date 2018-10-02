Отец интернета придумал как перевернуть всемирную паутину, а Google теперь отслеживает движения транспорта. Подробности – в программе Вести.net.

Google теперь отслеживает движения транспорта. Американская поисковая компания обновила свои карты Google Maps. Карты теперь показываю пробки, расписание транспорта и интегрированы с музыкальным сервисом. Обновление глобальное, в течение недели новая функция станет доступна по всему миру, в том числе и в России.В мобильном приложении карт, появилась вкладка, на которой можно одним касанием посмотреть информацию о трафике на дорогах, расписание транспорта с учетом регулярных маршрутов, а также ориентировочное время в пути до пункта назначения.А теперь к другим новостям. "Отец интернета" придумал как перевернуть всемирную паутину. Тим Бернерс-Ли объявил о запуске стартапа Inrupt, над которым он и его коллеги по MIT тайно работали последние девять месяцев. Эта платформа для хранения и обмена данными в так называемом децентрализованном интернете, и который в понимании Бернерса-Ли предполагает отсутствие хранения данных, контролируемых компаниями, как это происходит в случае с Facebook, Google или Amazon. Подробности – в программе 33Live.Runet.