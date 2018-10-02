Но в должность он вступит только после инаугурации

Но в должность он вступит только после инаугурацииИзбирКом Владимирской области официально зарегистрировал избранного главу региона Владимира Сипягина.Председатель Избирательной комиссии Вадим Сипягин вручил ему удостоверении губернатора. Но официально Сипягин вступит в должность только после инаугурации, которая состоится 8 октября.Вадим Минаев пожелал ему небесного покровительства на новой должности:«С учетом того, что сегодня праздник в честь новомучеников и исповедников Владимирских, хочу пожелать помощи небесной и покровительства на том поприще, которое вам уготовано».Владимир Сипягин назвал происходящее историческим событием для владимирской земли:«Наш любимый град Владимир был заложен князем Владимиром. Сегодня происходит другое событие — губернатором стал Владимир Сипягин.»Он поблагодарил членов избирательной комиссии, назвав их большими профессионалами. По его словам, они вместе шли к этой победе, и это очень важно. Избранный губернатор подчеркнул, что рассчитывает на помощь облизбиркома.