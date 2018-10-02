В областной столице пройдет первый осенний субботник

В областной столице пройдет первый осенний субботникКаждый владимирец может помочь любимому городу и прийти на первый в этом году осенний субботник. 6 октября работники городской и районных администраций, школьники и студенты, сотрудники различных компаний возьмутся за метлы и грабли. Помочь им может любой желающий. Перчатки, инвентарь и мешки приносить не надо, ими горожан обеспечат коммунальные службы.Также во Владимире дан старт месячнику уборки и благоустройства города. Руководство всех предприятий должно обеспечить порядок на своих участках. Районные администрации будут отчитываться еженедельно. А контролировать процесс поручили управлению ЖКХ.