Для многих это тестирование станет познавательным
Для многих это тестирование станет познавательным
У жителей Владимира появилась возможность проверить свои топонимические знания.
Во владимирском филиале Финуниверситета проведут первый Топонимический диктант. Состоится он 4 октября.
Участникам необычного диктанта предложат подумать над происхождением топонимических названий нашего региона. Диктант устроят в форме тестирования.
Одним он будет интересен в качестве проверки знаний, а для других станет познавательным – каждый выяснит, как появилось то или название во Владимирской области.
Место проведения: Владимирский филиал Финансового университета, улица Тихонравова, дом 1, аудитория 205. Начало в 11 утра.
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