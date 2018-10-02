Для многих это тестирование станет познавательным

Для многих это тестирование станет познавательнымУ жителей Владимира появилась возможность проверить свои топонимические знания.Во владимирском филиале Финуниверситета проведут первый Топонимический диктант. Состоится он 4 октября.Участникам необычного диктанта предложат подумать над происхождением топонимических названий нашего региона. Диктант устроят в форме тестирования.Одним он будет интересен в качестве проверки знаний, а для других станет познавательным – каждый выяснит, как появилось то или название во Владимирской области.Место проведения: Владимирский филиал Финансового университета, улица Тихонравова, дом 1, аудитория 205. Начало в 11 утра.Для справки