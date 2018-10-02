В стране проводят акцию в честь Всемирного дня тромбоза

В стране проводят акцию в честь Всемирного дня тромбозаВсемирный день тромбоза отмечают 13 октября. В России к этой дате запускают масштабную социальную акцию «День МНО». Проводить ее будут уже пятый год.В этот раз участвовать будут 43 медицинские организации из 25 городов страны. Владимир вошел в этот список.«День МНО» необходим пациентам, которые принимают антикоагулянты.В областной столице сдать анализ на свертываемость крови и получить консультацию специалиста можно в Городской больнице № 4 по адресу: ул. Каманина, д. 25, поликлиника, каб. 15.Записаться на прием или получить информацию, нужно ли вам узнать МНО, можно по телефону горячей линии 8 800 100-19-68 или зарегистрировавшись на сайте www.mnoportal.ru.