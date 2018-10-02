Мужчину сильно разозлило оскорбление в его адрес

Мужчину сильно разозлило оскорбление в его адресВладимирца приговорили к 4 годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.Двое местных жителей распивали алкоголь на одной из улиц города. В ходе общения один из них оскорбил другого. Такое поведение разозлило подсудимого. В порыве гнева он поднял с земли осколок бутылку и ударил собеседника в шею. Пострадавший тут же упал.Эксперты заключили, что мужчине повредили наружную яремную вену. Это считается тяжким вредом для здоровья.Нападавший признал, что действительно ударил собутыльника, но настаивал на то, что убивать приятеля точно не хотел.Явка с повинной, помощь в раскрытии преступление и оказание помощи потерпевшему смягчили наказание владимирца. Однако суд решил, что восстановить социальную справедливость и предупредить совершение новых преступлений можно только с помощью изолиции мужчины от общества в колонию строгого режима.