В них нашли бактерию, вызывающую листериоз

В них нашли бактерию, вызывающую листериозРегиональное управление Россельхознадзора вновь выявил бактерию Listeria monocytogenes, которая обитает в пельменях «Сочные» одного из владимирских мясоперерабатывающих заводов.Теперь предприятие находится в режиме усиленного лабораторного контроля. А всю партию опасных пельменей запретили к продаже.Специалисты Россельхознадзора предупреждают, Listeria monocytogenes – палочковая бактерия, обитающая в мясе и в молочных продуктах. Из-за нее человек может заболеть листериозом. Один из главных симптомов болезни – диарея, а также больного будут мучать сильная тошнота и рвота.Листерия - опасный патоген для беременных женщин, детей и подростков, пенсионеров и людей с пониженным иммунитетом. Для того, что уничтожить бактерию, продукт нужно варить в кипятке не менее часа.