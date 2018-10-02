В них нашли бактерию, вызывающую листериоз
В них нашли бактерию, вызывающую листериоз
Региональное управление Россельхознадзора вновь выявил бактерию Listeria monocytogenes, которая обитает в пельменях «Сочные» одного из владимирских мясоперерабатывающих заводов.
Теперь предприятие находится в режиме усиленного лабораторного контроля. А всю партию опасных пельменей запретили к продаже.
Специалисты Россельхознадзора предупреждают, Listeria monocytogenes – палочковая бактерия, обитающая в мясе и в молочных продуктах. Из-за нее человек может заболеть листериозом. Один из главных симптомов болезни – диарея, а также больного будут мучать сильная тошнота и рвота.
Листерия - опасный патоген для беременных женщин, детей и подростков, пенсионеров и людей с пониженным иммунитетом. Для того, что уничтожить бактерию, продукт нужно варить в кипятке не менее часа.