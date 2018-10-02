Алена Водонаева обожает экспериментировать с внешностью. Лишь недавно звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 демонстрировала черные как смоль длинные волосы, потом резко перекрасилась в розовый цвет, а сейчас и вовсе избавилась от локонов.

Алена Водонаева обожает экспериментировать с внешностью. Лишь недавно звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" демонстрировала черные как смоль длинные волосы, потом резко перекрасилась в розовый цвет, а сейчас и вовсе избавилась от локонов.Результат очередного преображения Алена Водонаева продемонстрировала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Каре со мной случалось только раз в жизни. В третьем классе. Мне тогда не понравилось и больше никогда не хотелось. Но, никогда не говори никогда ☝️Захотелось 😉 Как вам? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратилась к общественности Водонаева.Реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. Одним поклонникам короткие волосы Алены пришлись по вкусу, другие раскритиковали новый образ, отметив, что каре "старит" женщину. Третьи отдали должное смелости Водонаевой в поисках идеала."Секс...", "очень идет каре", "Намного лучше, чем розовые волосы)", "Сложно сказать. Лучше была бы какая-то более креативная прическа", "Очень круто смотрится! Под твой тип лица идеально. И это точно лучше, чем приклеенные волосы)", "А мне не нравится. Постарела(", "Каре состарило", "оооо боже! Где Ваши шикарные волосы!???" – прокомментировали перемены во внешности Водонаевой поклонники.Отметим, что ранее звезда реалити-шоу говорила, что хочет отрезать себе грудь. Более того, якобы в 2016 году Алена таки легла под нож хирурга. По словам Водонаевой, она вышла на работу уже через три дня после операции. Однако почему-то не все фанаты поверили в заявление звезды "Дома-2". Некоторые предполагают, что эти заявления были пиаром.