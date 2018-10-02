02.10.2018

2018-10-02 12:35:33

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (36(9637) от 02 октября 2018 года).

ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ

Представители сил охраны правопорядка Исламской Республики Иран посетили структурные подразделения Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Москве, где познакомились с деятельностью московских полицейских. Читайте на странице 2.



РЕШАЮЩИЙ БРОСОК

Команда Управления охраны общественного порядка стала победителем чемпионата ГУ МВД России по г. Москве по самозащите без оружия, прошедшего в стенах спортивного комплекса главка столичной полиции. Подробности читайте на странице 2.



ПРОФСОЮЗУ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию создания Первичной профсоюзной организации Министерства внутренних дел Российской Федерации. Читайте на странице 2.



НА ТЕПЛОХОДЕ С «ЗАЩИТНИКОМ СЧАСТЬЯ»

В минувшие выходные Благотворительный фонд «Защитник счастья» при поддержке фонда «Петровка, 38» организовал настоящий праздник для вдов и детей сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей — спецподразделений «Альфа», «Вымпел», «Витязь», Росгвардии, ЦСН ФСБ, МЧС и МВД. Читайте на странице 3.



НАЧАЛО ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ С «МАРИЕЙ»

Для детей сотрудников московской полиции в 26-й раз в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошёл праздник «Первый раз — в первый класс!», организованный Благотворительным обществом «Мария». Читайте на странице 3.



ПРИНЦИП ОДИН: ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО

В канун 100­летнего юбилея Московского уголовного розыска врио начальника УУР ГУ МВД России по г. Москве генерал­майор полиции Сергей КУЗЬМИН в эксклюзивном интервью рассказал газете «Петровка, 38», как муровцы ведут борьбу с криминалом столицы. Подробности читайте на странице 4.



БУДНИ УГРОЗЫСКА, ДОСТОЙНЫЕ ЭКРАНИЗАЦИИ

В преддверии профессионального праздника сотрудников уголовного розыска мы попросили начальника отдела уголовного розыска УВД по САО майора полиции Максима АФАНАСЬЕВА поделиться историями из служебной деятельности. Читайте на странице 5.



ВЕТЕРАНЫ РОЗЫСКА В ОТСТАВКУ НЕ УХОДЯТ

Накануне юбилея МУРа корреспондент «Петровки, 38» встретился с председателем Совета ветеранов МУРа генерал-майором милиции Василием Купцовым. Читайте на странице 6.



ВЫСЛУГА — БОЛЕЕ СТА ЛЕТ

На счету полковника милиции Константина Крысанова столько раскрытых преступлений, причём резонансных, что можно было бы не один десяток детективных романов написать и столько же кинолент отснять. Читайте на странице 6.



ПЕРВЫЙ МУРОВСКИЙ ВЕК

Позади у столичных оперативников — невероятно напряжённый и наполненный блестящими профессиональными победами первый муровский век. В летопись Московского уголовного розыска вошло раскрытие множества неординарных уголовных дел, и о некоторых из этих удачных сыскных эпопей упоминается в данном лаконичном обзорном материале. Читайте на странице 7.



ВСТУПИВ В ПОСЛЕДНИЙ БОЙ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Имена доблестных столичных сыщиков, погибших при выполнении служебного долга, увековечены на Доске Памяти ГУ МВД России по городу Москве и в мемориальном разделе экспозиции в зале славы Музея истории МУРа. Читайте на странице 8.



ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛО ОТЦА И ДЕДА

В конце 80-х годов прошлого века в Москве появилась шайка, специализирующаяся на ограблении бригад «скорой помощи». Действовали разбойники по шаблону. Как правило по ночам, они звонили на службу «03», вызывали неотложку, мол, плохо человеку. Подробности читайте на странице 9.



АРСЕНАЛ НАШЛИ НА ПОДМОСКОВНЫХ ГРЯДКАХ

Крупным успехом в работе МУРа можно назвать задержание этого гражданина с целым «букетом» самых серьёзных статей Уголовного кодекса РФ. На уроженца Москвы И.В. Смирнова сыщики вышли по оперативным каналам. Читайте на странице 9.



ИМИТАТОРЫ ДТП РАБОТАЛИ С РАЗМАХОМ

Эту преступную группу, состоящую из выходцев из ближнего зарубежья, муровцам пришлось «пасти» довольно долго — слишком мало доказательств их деятельности было в самом начале расследования. Однако со временем количество преступных эпизодов стало расти на глазах, появились и основательные доказательства работы мошенников. Подробнее на странице 9.



ЧАСТНЫЙ ИЗВОЗ ПРИГЛЯНУЛСЯ КРИМИНАЛУ

Этих пятерых рэкетиров муровцы задерживали без выстрелов, однако до того все члены организованной преступной группы были настроены крайне воинственно. Всё началось с того, что в правоохранительные органы стала поступать информация о вымогательстве денег у водителей, которые в порядке частного извоза работали по разным маршрутам. Читайте на странице 9.



ГДЕ ОМОН, ТАМ НАДЁЖНО

«ОМОН» — короткое, как выстрел, слово прочно вошло в обиход. Помню, как несколько лет тому назад один из телевизионных журналистов, ведя репортаж из Греции, произнёс: «…на место события прибыли полиция и ОМОН», почему-то отделяя их друг от друга. Подробности читайте на странице 11.



ИЗ ИСТОРИИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ

(Продолжение. Начало в №№ 34, 35.) В 1880 году в состав МВД вошёл Отдельный корпус жандармов, который занимался не только политической, но и уголовной преступностью, а также охраной общественного порядка на транспорте. Продолжение на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» завершает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100­летней истории Московского уголовного розыска. Они сформированы из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, созданной Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



ГЛАВНОЕ, МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Во всякой профессии всегда есть люди случайные, попавшие на эту работу или по недоразумению, или по стечению обстоятельств. И есть те, для кого профессия — это смысл жизни. Подробнее на странице 14.



С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

Сотрудники полиции УВД по ТиНАО поздравили одного из старейших ветеранов органов внутренних дел, труженицу тыла Прасковью Кузьминичну Симакову с днём рождения. Читайте на странице 14.



АКТУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

В УВД по Южному административному округу столицы прошёл «круглый стол» на тему «Профилактика дорожно-транспортных происшествий». Во встрече приняли участие сотрудники окружной дорожной полиции, представители Общественного совета подразделения, а также учащиеся 2-го курса юридического колледжа. Продолжение на странице 14.



ВСЕ ФОТОАППАРАТЫ ХОРОШИ…

(Окончание. Начало в № 35.) Ветеран органов внутренних дел Виктор ПИЛИПЕНКО, коллекционер фототехники, продолжает рассказывать о самых популярных и наиболее долговечных изделиях светописи. Подробности читайте на странице 15.



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