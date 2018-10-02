В ночь с шестого на седьмое октября российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона организации в легком весе в бое против ирландца Конора Макгрегора. В преддверии долгожданного боя Нурмагомедов поделился впечатлением от общения со своим соперником.

В ночь с шестого на седьмое октября российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона организации в легком весе в бое против ирландца Конора Макгрегора. В преддверии долгожданного боя Нурмагомедов поделился впечатлением от общения со своим соперником."Когда я смотрю в глаза Конору, то вижу пьяницу с опухшим лицом. Он выглядел пьяным и это сумасшествие! — приводит слова Нурмагомедова телеканал "Россия 24" со ссылкой на ESPN. – Я не понимаю, как Макгрегор, учитывая его любовь к алкоголю, собрался выдержать в октагоне порядка 25 минут?"Кроме того, отец россиянина Абдулманап, которому снова не дали американскую визу, подчеркнул, что накануне боя Хабиб сбрасывает больше килограмма в сутки и даже идет с опережением графика. Также действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата собирается в ближайшие дни выпустить свою биографию.В свою очередь Макгрегор заявляет, что хочет скорее вернуться в октагон и доказать, кто там царь.