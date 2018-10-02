Ажиотаж вокруг резонансного дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
и его дочери Юлии в Солсбери неожиданно принес неплохие дивиденды
британской стороне. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили,
что интерес к этому небольшому городку среди туристов значительно вырос.
И это при том, что остановиться там стоит совсем не дешево.
Ажиотаж вокруг резонансного дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
и его дочери Юлии в Солсбери неожиданно принес неплохие дивиденды
британской стороне. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили,
что интерес к этому небольшому городку среди туристов значительно вырос.
И это при том, что остановиться там стоит совсем не дешево.
По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе,
визит в Солсбери является частью однодневного экскурсионного тура из
Лондона. Также в программу входит посещение Стоунхенджа и города Бад.
Она отметила, что на фоне информационной шумихи вокруг отравления Скрипалей люди будут с особым вниманием относиться к прогулкам по этому городу. "Но будут и те, кто будет избегать посещения этого города – как бы чего не случилось", – цитирует Ломидзе НСН.
Исполнительный
директор АТОР озвучила любопытную статистику. Оказывается, если
выстроить рейтинг экскурсионных направлений для тех, кто находится в
Лондоне, то Солсбери будет самым популярным местом у таких туристов.
Стоит отметить, что путешествие в Великобритание
– само по себе предприятие не дешевое. А учитывая колебания курса
рубля, визит на Туманный Альбион может влететь в круглую сумму. А на
фоне дела Скрипаля цены в Солсбери и вовсе взлетели до неприличия.
Остановиться
на сутки даже в самой скромной и непрезентабельной гостинице с
минимальным набором удобств вряд ли получится дешевле, чем за шесть
тысяч рублей. К слову, за те же деньги можно снять приличную гостиницу в
центре Москвы.
Солсбери
– небольшой городок к юго-западу от Лондона. В 2006 году в нем
насчитывалось 45 тысяч жителей. Самая известная достопримечательность
города – готический собор Девы Марии. Строительство здания началось в
1220 году, а освещение собора состоялось спустя 38 лет.
О культовом здании неоднократно упоминали в интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов,
которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего сотрудника ГРУ и
его дочери. Мужчины заявили, что Солсбери посещали в том числе с целью
осмотра собора Девы Марии. Особенно их впечатлил 120-метровый шпиль
сооружения.
При этом дом бывшего сотрудника ГРУ находится в 30 минутах от центра города. Со слов Петрова и Боширова, они не знали, где проживает Скрипаль.