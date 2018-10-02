Ажиотаж вокруг резонансного дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери неожиданно принес неплохие дивиденды британской стороне. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что интерес к этому небольшому городку среди туристов значительно вырос. И это при том, что остановиться там стоит совсем не дешево.

Ажиотаж вокруг резонансного дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери Юлии в Солсбери неожиданно принес неплохие дивидендыбританской стороне. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили,что интерес к этому небольшому городку среди туристов значительно вырос.И это при том, что остановиться там стоит совсем не дешево.По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе,визит в Солсбери является частью однодневного экскурсионного тура изЛондона. Также в программу входит посещение Стоунхенджа и города Бад.Она отметила, что на фоне информационной шумихи вокруг отравления Скрипалей люди будут с особым вниманием относиться к прогулкам по этому городу. "Но будут и те, кто будет избегать посещения этого города – как бы чего не случилось", – цитирует Ломидзе НСН.Исполнительныйдиректор АТОР озвучила любопытную статистику. Оказывается, есливыстроить рейтинг экскурсионных направлений для тех, кто находится вЛондоне, то Солсбери будет самым популярным местом у таких туристов.Стоит отметить, что путешествие в Великобритание– само по себе предприятие не дешевое. А учитывая колебания курсарубля, визит на Туманный Альбион может влететь в круглую сумму. А нафоне дела Скрипаля цены в Солсбери и вовсе взлетели до неприличия.Остановитьсяна сутки даже в самой скромной и непрезентабельной гостинице сминимальным набором удобств вряд ли получится дешевле, чем за шестьтысяч рублей. К слову, за те же деньги можно снять приличную гостиницу вцентре Москвы.Солсбери– небольшой городок к юго-западу от Лондона. В 2006 году в немнасчитывалось 45 тысяч жителей. Самая известная достопримечательностьгорода – готический собор Девы Марии. Строительство здания началось в1220 году, а освещение собора состоялось спустя 38 лет.О культовом здании неоднократно упоминали в интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов,которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего сотрудника ГРУ иего дочери. Мужчины заявили, что Солсбери посещали в том числе с цельюосмотра собора Девы Марии. Особенно их впечатлил 120-метровый шпильсооружения.При этом дом бывшего сотрудника ГРУ находится в 30 минутах от центра города. Со слов Петрова и Боширова, они не знали, где проживает Скрипаль.