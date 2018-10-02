Компания Яндекса полностью выкупила агрегатор скидок Едадил. Поисковик увеличил свою долю в стартапе с 10 до 100%, став его единоличным владельцем. Сумма сделки не раскрывается.

Компания "Яндекса" полностью выкупила агрегатор скидок "Едадил". Поисковик увеличил свою долю в стартапе с 10 до 100%, став его единоличным владельцем. Сумма сделки не раскрывается.На сайте и в мобильном приложении сервиса собран каталог скидок в ближайших к дому продуктовых, спортивных и хозяйственных магазинах. Помимо отслеживания цен на товары, пользователи "Едадила" могут получать персональные купоны на скидку и кешбэк.Компанию основала в 2012 году бывший продакт-менеджер "Яндекса" Наталия Шагарина. 10% получил программист Святослав Иванов, создавший техническую часть проекта. В 2015-м "Яндекс" приобрел 10% "Едадила", а у Шагариной осталось 80% проекта. По оценке аналитика Sova Capital Александра Венграновича, поисковик мог заплатить 540–720 миллионов рублей за 90% компании. По условиям сделки, команда "Едадила" перейдет в "Яндекс", а Шагарина продолжит руководить сервисом.По собственным данным "Едадила", в сентябре его приложением пользовались свыше 6,2 миллиона человек. При этом компания является убыточной: в 2017 её выручка составляла почти 40 миллионов, у "дочки" "Едадил Промо" — 106,7 миллиона. Чистый убыток составил 95,63 млн и 90,4 млн рублей соответственно, пишет РБК.∎"Яндекс" составит рейтинг самых посещаемых сайтов в России читайте такжеЦенность проекта для "Яндекса" заключается в доступе к аудитории. Зная, какие товары предпочитает человек, поисковик сможет показывать ему другие интересующего товары. А рекламодателям, в свою очередь, "Яндекс" сможет доказать, что рекламируемый ими товар в самом деле был приобретен.