Во Всемирный месяц борьбы против рака молочной железы Philips организует бесплатные медицинские обследования для женщин

Во Всемирный месяц борьбы против рака молочной железы Philips организует бесплатные медицинские обследования для женщинОктябрь — Всемирный месяц борьбы против рака молочной железы. Осенью 2018 года компания Philips продолжает реализацию всероссийской социальной инициативы #ЯПРОШЛА и при поддержке партнерских клиник организует бесплатные диагностические обследования для женщин по всей стране. В этом году акция #ЯПРОШЛА охватит следующие города: Благовещенск, Владимир, Воронеж, Иваново, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Челябинск и Южно-Сахалинск. Цель ежегодной социальной кампании #ЯПРОШЛА – повысить осведомленность девушек и женщин о риске возникновения рака молочной железы и существующих методах профилактики и диагностики, а также привлечь их внимание к важности регулярной заботы о своем здоровье.Рак молочной железы – это самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин – на него приходится 16% всех случаев заболевания. Каждая седьмая женщина может столкнуться с этим диагнозом в течение жизни, и с возрастом риск только возрастает. Более того, болезнь стремительно молодеет – все чаще она обнаруживается у россиянок в возрасте до 40 лет. За последние годы рост онкологии у молодых женщин в возрасте от 19 до 40 лет составил 34%, а в возрасте от 30 до 39 лет – 41%. В 2017 году в России рак молочной железы был выявлен более чем у 70 000 женщин.В Иванове кампания пройдет при поддержке медицинского центра «Ультра-Вита», на базе которого в октябре высококвалифицированные специалисты будут вести прием женщин по предварительной записи и предоставят возможность пройти бесплатное ультразвуковое обследование на современном оборудовании. Список клиник-партнеров и контакты для записи на обследование в Иванове и других регионах можно узнать на сайте: . Внимание: предварительная запись обязательна, количество мест ограничено!Медицинский центр «Ультра-Вита»Адрес: г. Иваново, ул. Володарского, д.1Телефон для записи: (4932) 36-06-02; 23-38-86.«В Ивановской области рак молочной железы занимает первое место среди всех злокачественных новообразований у женщин. Наш регион уже не первый год находится в зоне риска и занимает шестое место в стране по уровню заболеваемости. Для того чтобы повлиять на неутешительную статистику, необходимо повысить осведомленность среди жительниц Иванова и всей области о важности регулярных обследований, — комментирует Дригинкина Елена Валентиновна, маммолог, акушер-гинеколог медицинского центра «Ультра-Вита». — Мы рады поддержать социальную инициативу против рака груди #ЯПРОШЛА и предоставить женщинам возможность пройти ультразвуковые обследования на высокотехнологическом оборудовании Philips на базе нашей клиники».Благодаря всероссийской социальной инициативе #ЯПРОШЛА жительницы ряда российских городов каждый октябрь получают возможность пройти бесплатную процедуру ультразвуковой диагностики или маммографии на инновационном диагностическом оборудовании, а также получить консультацию высококвалифицированных онкологов-маммологов и УЗ-специалистов. Девушкам и женщинам с 18 до 35-40 лет специалисты рекомендуют раз в год проходить ультразвуковое обследование. Перешагнувшим этот возрастной рубеж, врачи советуют прибегать к маммографии. Узнать больше про рак молочной железы и методы его ранней диагностики можно из документального фильма «#ЯПРОШЛА» Леонида Парфенова и Катерины Гордеевой.«Несмотря на то, что в России статистика по раку молочной железы — одна из самых высоких, мы в Philips считаем, что именно этот вид онкологии легче всего поддается лечению. С одной важной оговоркой – необходимо своевременно «поймать» болезнь. В 94% случаев с раком молочной железы можно справиться, если заболевание обнаружено на ранней стадии, —рассказывает Марина Белякова, руководитель направления «Онкология» Philips в России и СНГ. — Наша компания Philips — мировой лидер в производстве оборудования для здравоохранения, прежде всего диагностического. На протяжении 8 лет мы проводим просветительскую деятельность в России и реализуем социальную кампанию против рака груди #ЯПРОШЛА, чтобы вдохновить россиянок уделять больше внимания себе и своему здоровью. Для нас важно, чтобы женщины знали больше о раке молочной железы и пользовались возможностью пройти обследования на современном оборудовании».