Устройство может сообщать слепому о том, как лучше обойти препятствия

Устройство может сообщать слепому о том, как лучше обойти препятствияЮные ученики технопарка «Кванториум-33» разработали проект, который очень поможет слепым людям. Изобретатели создали прототип электронного поводыря.С этой разработкой владимирские ребята претендуют на победу во всероссийском конкурсе детских инженерных команд «Кванториада-2018». Его проводит Министерство просвещения России и Фонд новых форм развития образования.Необычное устройство, которое придумали воспитанники технопарка, может сообщать слепому человеку о том, что за предметы попадаются ему на пути и каким образом их лучше обойти.Авторы проекта - Диана Юнусова, Мария Балашова, Алина Беркалова, Михаил Сентюрев, Андрей Курносов, Константин Игнаков и их наставники Александра Лычагина и Юрий Монахов. Они с нетерпением ожидают финала конкурса, который пройдет в Москве в начале декабря. Там их разработку оценят эксперты.