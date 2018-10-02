Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионом против немецкого Шальке-04 признался, что ожидает тяжелого поединка. Специалист признался, что чувствует напряжение.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионом против немецкого "Шальке-04" признался, что ожидает тяжелого поединка. Специалист не стал скрывать, что чувствует предматчевое напряжение."Сама Лига чемпионов – это уже эмоции: гимн, сама игра, — приводит слова Семина официальный сайт "Локомотива". — Не каждому футболисту и тренеру доведется сыграть в Лиге чемпионов. Конечно, мы чувствуем напряжение, но его чувствует и "Шальке". Мы ждем тяжелого и интересного матча"."Шальке" выступает в Бундеслиге, где огромное значение имеет агрессия и единоборства, и наш соперник как раз выступает в подобном ключе. Не зря они заняли второе место в прошлом сезоне. Из сильных сторон немецкого клуба отмечу быстрые контратаки, хорошую игру на стандартах, а остальные нюансы мы обсудим уже внутри коллектива".Напомним, что матч между действующим чемпионом России и вице-чемпионом Германии состоится третьего октября на московском стадионе "Локомотив".