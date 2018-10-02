Во вторник суд Сингапура предъявил обвинение гражданке России Светлане Филимоновой в нападении на полицейского, неподчинении правоохранительным органам и нарушении общественного порядка.

Во вторник суд Сингапура предъявил обвинение гражданке России Светлане Филимоновой в нападении на полицейского, неподчинении правоохранительным органам и нарушении общественного порядка, передает ТАСС.В мае 2017 года в одном из ночных клубов у 29-летней девушки, а также ее мужа, гражданина Австралии, возник конфликт с сотрудниками заведения. Девушка не стала подчиниться требованиям сотрудников полиции, прибывавших на место происшествия. По данным следствия, россиянка и ее муж находились в состоянии алкогольного опьянения.По местному законодательству, Филимоновой может грозить до четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере пяти тысяч сингапурских долларов ($3,6 тысяч).Между тем, в посольстве России в Сингапуре отметили, что "никаких обращений ни со стороны подсудимой, ни от сингапурской стороны не поступало".