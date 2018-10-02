От жилых построек ничего не осталось

От жилых построек ничего не осталосьРанним утром на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании дома в деревне Филимоново. На место незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение было на месте происшествия спустя 4 минуты. Открытое горение удалось ликвидировать за 16 минут.Общая площадь пожара составила 108 квадратных метров. Никто не пострадал.На тушении были задействованы 11 человек и 3 машины спецтехники.В это время другие подразделения Петушинского района были направлены в город Петушки. По сообщению жителей, там тоже начался пожар в частном доме.С огнем спасатели справились, но дом сгорел полностью. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Пострадавших нет.На тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 спецмашины.