За нормами лечебного питания будут следить сотрудники Минздрава

За нормами лечебного питания будут следить сотрудники МинздраваВо владимирских тюрьмах улучшат питание для заключенных. Минюст России опубликовал приказ, согласно которому за нормами лечебного питания будут следить и сотрудники Минздрава.Кормить вкуснее начнут не всех, а лишь определенные категории граждан. Повышенные нормы питания полагаются для беременных женщин и кормящих матерей, несовершеннолетних и для инвалидов I и II групп.Также обновили рацион питания для осужденных, подозреваемых и обвиняемых в случаях, если приготовление горячей пищи невозможно, и нормы замены одних продуктов питания другими.